تحديثات جديدة لـ«سوزوكي جيمني»

«سوزوكي جيمني» تحصل على تحديثات جديدة للعام 2022.

قالت الصانعة اليابانية «سوزوكي» إن موديل «جيمني 2022» سيحصل على بعض التحديثات الطفيفة على أن يطرح أولًا في السوق اليابانية، ثم الأسواق العالمية.

التحديثات اكتفت بإضافة تقنية وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيًّا أثناء الزحام لخفض الانبعاثات وتحسين صرفية الوقود، ويتم تفعيل هذه التقنية في وضعية قيادة الدفع الثنائي فقط، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



وحصلت كافة الفئات على مصابيح أمامية أوتوماتيكية قياسية، ولم تذكر «سوزوكي» أي تحديثات أخرى بارزة.

وسيبدأ سعر الفئة الأساسية المزودة بناقل يدوي 5 سرعات من 13513 دولارًا قبل الضرائب.



وتصل الأسعار لـ 19 ألف دولار قبل الضرائب لفئة ال«فول أوبشن» المزودة بناقل أوتوماتيكي 4 سرعات، وعدد من تقنيات السلامة الإضافية.



«سوزوكي جيمني» تحصل على تحديثات جديدة للعام 2022.