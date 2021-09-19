مساحات زجاج ليزر من «تيسلا»

«تيسلا» تسجل براءة اختراع مساحات زجاج ليزرية

تواصل الشركة الأميركية «تيسلا» ابتكار أساليب مختلفة وبطرق مبتكرة للقيام بنفس الأشياء التي نراها عادة في السيارات.



وتستعد الشركة لإطلاق أحدث ما طورته، التي ستكون مساحات الزجاج الليزرية ميزة متوفرة لسيارات الشركة المستقبلية، وذلك في حال قررت الشركة تحويل براءة الاختراع لمنتج، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



ملف براءة الاختراع يحمل اسم «التنظيف بالليزر النبضي للحطام المتراكم على المواد الزجاجية في المركبات والأجزاء الكهروضوئية». يعمل النظام تلقائيًّا على استكشاف الأوساخ على السطح، ثم يسلط عليها شعاع ليزر ينبض بمعدل سريع ومنخفض للتأكد من أن الليزر لا يخترق سماكة الزجاج، وذلك لحماية الركاب والأجهزة على الجهة الداخلية.



مساحات الزجاج التقليدية موجودة من 1903 تقريبًا، وكميزة إضافية لنظام «تيسلا» الجديد، يمكن استخدام الليزر لتنظيف عدسات الكاميرات وأجهزة الاستشعار الخاصة بأنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية.