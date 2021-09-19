مساحات زجاج ليزر من «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 11:28 صباحا
«تيسلا» تسجل براءة اختراع مساحات زجاج ليزرية

تواصل الشركة الأميركية «تيسلا» ابتكار أساليب مختلفة وبطرق مبتكرة للقيام بنفس الأشياء التي نراها عادة في السيارات.

وتستعد الشركة لإطلاق أحدث ما طورته، التي ستكون مساحات الزجاج الليزرية ميزة متوفرة لسيارات الشركة المستقبلية، وذلك في حال قررت الشركة تحويل براءة الاختراع لمنتج، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ملف براءة الاختراع يحمل اسم «التنظيف بالليزر النبضي للحطام المتراكم على المواد الزجاجية في المركبات والأجزاء الكهروضوئية». يعمل النظام تلقائيًّا على استكشاف الأوساخ على السطح، ثم يسلط عليها شعاع ليزر ينبض بمعدل سريع ومنخفض للتأكد من أن الليزر لا يخترق سماكة الزجاج، وذلك لحماية الركاب والأجهزة على الجهة الداخلية.

مساحات الزجاج التقليدية موجودة من 1903 تقريبًا، وكميزة إضافية لنظام «تيسلا» الجديد، يمكن استخدام الليزر لتنظيف عدسات الكاميرات وأجهزة الاستشعار الخاصة بأنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم