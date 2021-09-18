سبب محتمل لانتشار رائحة البنزين في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 11:57 صباحا
عطل أو ارتخاء أو ضياع غطاء خزان الوقود أحد أسباب انتشار رائحة البنزين في سياراتك (الإنترنت)

يحدث أحيانًا بعد أن ننتهي من تعبئة خزان الوقود أن تنسى إعادة غطاء الخزان إلى مكانه، ما يسبب تسلُّل رائحة الوقود إلى المقصورة الداخلية للسيارة.

كما قد لا يتم إعادته وشده بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في وجود رائحة البنزين داخل سيارتك، وفق «عالم السيارات».

وإن كان غطاء خزان الوقود قديمًا فقد يكون مصابًا بالشروخ أو الخدوش أو بعض التآكل الذي يؤدي إلى انتشار رائحة البنزين.

يمكن التحقق من كل ما سبق عن طريق تفقد خزان الوقود، والتحقق عن طريق فحص الغطاء بالعين، والقيام بشده بشكل محكم للتحقيق من عدم وجود أي فراغات.

وفي حال شاهدت بعض الشروخ أو الخدوش فاستبدل الغطاء مباشرةً.

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