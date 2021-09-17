كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 12:55 مساء
الحفاظ على السيارة من ارتفاع درجات الحرارة ضروري للغاية (الإنترنت)

تعد عملية المحافظة على برودة المركبة أمرا مهما، يساعدك في الحفاظ على كفاءة السيارة بشكل عام.

وهناك مجموعة من النصائح والإرشادات البسيطة والمفيدة التي تعتمد على أدوات وإكسسوارات يومية، للمساعدة في إبقاء سيارتك باردة خلال الشهور الحارّة، وتضمن تمتّعك براحة البال التامّة، حسب «عالم السيارات».

قبل أي شيء، يتوجّب علينا فهم سبب الارتفاع الزائد لحرارة محرّكات السيارات وما علينا القيام به عند حدوث هذا الأمر. فحرارة المحرّكات يمكن أن ترتفع زيادة عن معدّلها لعدّة أسباب، بما فيها انخفاض مستويات سائل التبريد، التسريبات، انخفاض مستويات الزيت، تعطّل مضخّات المياه وغير هذا العديد من الأسباب الأخرى. ويتمثّل دورك كسائق في فحص المحرّك وصيانته بانتظام للتأكّد من أنك لن تواجه مثل هذه المشاكل.

وفي حالة حدوث ارتفاع زائد بدرجة حرارة المحرّك، عليك فوراً إطفاء مكيّف الهواء، ثم ركن المركبة في أقرب مكان وتركها تبرد قبل فحص منطقة المحرّك. وقد يحتاج المحرّك لمعالجة بسيطة، مثل إضافة الماء إلى المبرّد، لكن في أي حالة أخرى، لا تحاول قيادة السيارة، بل قم بقطرها إلى أقرب ورشة تصليح ليتم الكشف عليها بواسطة أخصّائيين محترفين.

ولتقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة محرّك سيارتك بشكل زائد، ننصحك باتباع الإرشادات التالية بانتظام.

مكيّف الهواء
بهدف قيادة سيارتك بأمان مع تشغيل مكيّف الهواء وتقليل مخاطر الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة، اختر الوضعية التي تسمح لمكيّفك باستخدام الهواء الخارجي للتبريد بدلاً من إعادة تدوير الهواء الموجود في المقصورة. فهذا يسمح للمزيد من الهواء بالتدفّق عبر المحرّك وخفض درجة حرارته. وفي حالة ارتفاع درجة حرارة المحرّك بشكل زائد، تأكد من إطفاء مكيّف الهواء تماماً. علاوة على هذا، وعندما يتعلّق الأمر بتكييف الهواء في السيارة، فإن الوقاية خير من العلاج، لذا احرص على إخضاع سيارتك لخدمة صيانة مكيّف الهواء بشكل دوري لأجل المساعدة في تبريد المقصورة بكفاءة عالية خلال اللأشهور الحارّة.

تنظيف فتحات التهوية
حافظ على مقصورة سيارتك باردة ونقيّة الهواء أثناء القيادة في ظل الحرارة الشديدة، وذلك من خلال الحفاظ على سلامة مكوّنات التبريد الداخلي في سيارتك. ضمن هذا الإطار، عليك التخلّص من أي جزيئات غبار أو أوساخ عالقة في فتحات تكييف الهواء لإطالة عمر فلتر الهواء من خلال استخدام أي نوع من أنواع الفرشاة المنزلية.

برودة المحرّك
يمكنك إطالة عمر محرّك سيارتك رغم الحرارة الحارقة عبر الحفاظ على برودته. لذا، قم دوماً بالحفاظ على مستويات سائل التبريد الخاص بمحرّكك وفقاً لما هو مطلوب كون هذا يحميه من الحرارة الزائدة عن طريق امتصاص وتشتيت الحرارة الناجمة عن عملية الاحتراق داخل الأسطوانات، مما يسمح للمحرّك بالعمل في درجات حرارة مناسِبة. وإن وجدت نفسك في موقف طارئ وتحتاج فوراً إلى سائل تبريد لملء محرّك سيارتك، يمكنك اللجوء إلى الماء وخلطه مع سائل التبريد الموجود في محرّك سيارتك، حيث يعمل الماء كمحلول مؤقّت رائع لحين التمكّن من العثور على سائل تبريد – ولهذا السبب من المهم دوماً أن يكون لديك قنينة ماء كبيرة احتياطية في السيارة للحالات الطارئة.

فحص زيت المحرّك
احرص على فحص مستويات زيت المحرّك مرّة كل شهرين على الأقل، وتأكّد من أنك تستخدم نوع زيت عالي الجودة.

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كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟