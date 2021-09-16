«سوبارو» و«تويوتا» تطلقان سيارتي كروس كهربائيتين

صور سيارة سوبارو المسربة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «سوبارو» اليابانية عن صور فوتوغرافية لأول سيارة كروس كهربائية لها تسمى بـ«Solterra».

وستظهر السيارة الجديدة في صالونات السيارات الأوروبية في منتصف العام المقبل، وفق «روسيا اليوم».

وسربت وسائل الإعلام أول معلومات عن عمل «سوبارو» على تصميم أول سيارة كهربائية لها في مايو الماضي؛ حيث كشفت عن تسميتها. وظهر الآن المزيد من المعلومات عنها.

«Solterra» هي ثمرة تعاون بين شركتي «سوبارو» و«تويوتا» التي أطلقت توأما لـ«Solterra» يختلف عن أختها بلون السقف غير الأسود وشكل العجلات. وكانت «تويوتا» قد كشفت في وقت سابق عن سيارة الكروس الكهربائية المسماة بـ«bZ4X».

وتقوم كلا السيارتين على منصة كهربائية واحدة تسميها «تويوتا» بـ«E-TNGA». فيما تسميها «سوبارو» بـ«e-Subaru Global Platform». بينما لم تكشف الشركتان إلى حد الآن عن تفاصيل تقنية للمنصة.

يشار إلى أن مبيعات «Solterra» تنطلق في منتصف العام المقبل في كل من أميركا واليابان والصين وأوروبا.

صور سيارة سوبارو المسربة (أرشيفية: الإنترنت)

صور سيارة تويوتا المسربة (أرشيفية: الإنترنت)