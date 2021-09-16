«سوبارو» و«تويوتا» تطلقان سيارتي كروس كهربائيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 03:40 مساء
صور سيارة سوبارو المسربة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «سوبارو» اليابانية عن صور فوتوغرافية لأول سيارة كروس كهربائية لها تسمى بـ«Solterra».

وستظهر السيارة الجديدة في صالونات السيارات الأوروبية في منتصف العام المقبل، وفق «روسيا اليوم».

وسربت وسائل الإعلام أول معلومات عن عمل «سوبارو» على تصميم أول سيارة كهربائية لها في مايو الماضي؛ حيث كشفت عن تسميتها. وظهر الآن المزيد من المعلومات عنها.

«Solterra» هي ثمرة تعاون بين شركتي «سوبارو» و«تويوتا» التي أطلقت توأما لـ«Solterra» يختلف عن أختها بلون السقف غير الأسود وشكل العجلات. وكانت «تويوتا» قد كشفت في وقت سابق عن سيارة الكروس الكهربائية المسماة بـ«bZ4X».

وتقوم كلا السيارتين على منصة كهربائية واحدة تسميها «تويوتا» بـ«E-TNGA». فيما تسميها «سوبارو» بـ«e-Subaru Global Platform». بينما لم تكشف الشركتان إلى حد الآن عن تفاصيل تقنية للمنصة.

يشار إلى أن مبيعات «Solterra» تنطلق في منتصف العام المقبل في كل من أميركا واليابان والصين وأوروبا.

صور سيارة سوبارو المسربة (أرشيفية: الإنترنت)
صور سيارة تويوتا المسربة (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
مجلس الدولة: كوبيش يرفض «أية خطوات أحادية الجانب» بشأن قوانين الانتخابات
ليبيا
فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال
رياضة عالمية
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
إعلان شراكة أمنية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة الصين
دولى
«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)
علوم وتكنولوجيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
الخمسي: منتخب ليبيا سيكون ندا لمصر خصوصا في بنغازي
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
منتخب كرة القدم الليبي للصم في دور الثمانية ببطولة أفريقيا
رياضة محلية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي