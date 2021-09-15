بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا

تصميم داخلي وخارجي جديد لـ «سوبارو WRX 2022»

كشفت سوبارو عن سيارتها «WRX» من الجيل الخامس الجديد بدفع كلي، مع تصميم خارجي وداخلي جديد ومنصة جديدة ومحرك مختلف.

حصلت سيارة سوبارو WRX على فئة GT الرائدة الجديدة لعام 2022، مع محرك 2.4 لتر 4 سلندر تيربو جديد بقوة 271 حصانًا وعزم 349 نيوتن متر، وهي زيادة محدودة 3 أحصنة فقط عن الجيل الرابع، مع وصلة بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT، وإرسال القوة للعجلات الأربعة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وارتكزت «سوبارو WRX» على المنصة العالمية الجديدة لسوبارو بتحسينات عميقة في معدلات الثبات وانخفاض مركز جاذبية السيارة، وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصابيح أمامية LED جديدة وشبك أمامي أكبر حجمًا.

حصلت سيارة سوبارو WRX على مصابيح خلفية جديدة مع استخدام الألومنيوم في بعض المكونات الخارجية مثل الرفارف الأمامية لتخفيف الوزن بعض الشيء، وبالانتقال للداخل نرى شاشة معلومات ترفيهية 11.6 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والاتصال بالبلوتوث، مع نظام سمعي هارمان كاردون بـ 11 مكبر صوت.

فيما تأتي فئة GT الرائدة بمقاعد ريكارو رياضية حصرية بـ 8 وضعيات كهربائية وجنوط 18 رمادية حصرية وعدة وضعيات قيادة «سبورت وراحة وعادي».. وستكشف سوبارو عن الأسعار خلال أسابيع.



تصميم داخلي وخارجي جديد لـ «سوبارو WRX 2022»

تصميم داخلي وخارجي جديد لـ «سوبارو WRX 2022»