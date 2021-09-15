صوت ألماسي لـ«بي إم دبليو iX»

«بي إم دبليو» ستقدم ميزة جديدة لسيارتها الكهربائية «iX» وستُسخدم لأول مرة في عالم السيارات الفاخرة؛ حيث ستحصل على نظام صوتي Diamond Dome من Bowers & Wilkins.



النظام سيقدم صوتاً عالي الوضوح والنقاء، ولتحقيق ذلك حصلت «بي إم دبليو iX» على ثلاثة مكبرات صوت على شكل قبة من الألومنيوم، وعلى خمسة مكبرات صوت متوسطة المدى من ألياف خاصة ومثبتة على أعلى مستوى ممكن داخل المقصورة. وعلى مكبري صوت على شكل قبة ماسية، يوظف المكبران الألماس فعلياً للحصول على الأداء المطلوب وذلك وفقاً لموقع «موتوراتي».



هناك ثمانية مكبرات صوت أخرى مدمجة في مساند الرأس الأمامية والخلفية. يمكن ضبط هذه المكبرات فردياً للحصول على تجربة صوتية مخصصة، ويأتي هذا النظام لأول مرة لعالم السيارات في حين تخطط كل من بي إم دبليو و Bowers & Wilkins لشراكة طويلة الأمد.

