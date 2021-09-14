تحديثات جديدة لـ«فورد إكسبديشن»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 12:38 مساء
فورد إكسبديشن 2023 بالتحديثات الجديدة تظهر أثناء اختبارها

تقترب شركة فورد من إطلاق سيارتها إكسبديشن بالتحديثات الجديدة في العام المقبل. «فورد إكسبديشن» ستأتي بإصدار عالي الأداء يحمل اسم «إكسبديشن» ST لأول مرة، مع حصولها على إصدار آخر وهو «إكسبديشن تيمبرلاين»، والذي يظهر في اللقطات التجسسية الجديدة.

وكانت عدسات المصورين رصدت صورًا لـ«إكسبديشن تيمبرلاين 2022» الأكثر شراسة وجاهزية للطرق الوعرة، وتظهر السيارة مع تمويه أقل قليلاً من ذي قبل، حيث أصبحت جميع التفاصيل الخارجية تقريبًا مرئية باستثناء المصد الأمامي والباب الخلفي.

في المقدمة نشاهد المصابيح الأمامية من دون تمويهات، حيث يُمكننا رؤية المصابيح LED النهارية على شكل حرف C مدمجة في المصابيح الأمامية، وتتميز المصابيح الأمامية بتصميم مختلف، كما تم إعادة تصميم إشارات الانعطاف لتأخذ شكل ثلاثة خطوط LED صغيرة على كل جانب.

أسفل المصابيح الأمامية وفي منتصف المصد نرى شعار تيمبرلاين مكشوفًا بالكامل، كما نرى خطافات القطر البرتقالية موضوعة أسفل المصد، وإذا حكمنا على هذه الصور، فإن تيمبرلاين يبدو أنها أعلى قليلاً عن الأرض من النسخة القياسية مما يلمح إلى ترقيات محتملة في التعليق.

من المرجح أن لا تكون هناك أي تغييرات على محرك V6 الحالي سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو، ولكن يُتوقع أن يحصل إصدار تيمبرلاين على قوة أكبر قليلاً من 375 أو 400 حصان القياسية، وبالنسبة، كما نأمل أن تحصل أيضًا على إصدار هجين مثل «إف 150».
 

فورد إكسبديشن 2023 بالتحديثات الجديدة تظهر أثناء اختبارها
فورد إكسبدشن 2023 بالتحديثات الجديدة تظهر أثناء اختبارها
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