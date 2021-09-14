بالفيديو.. تيسلا أسرع سيارة كهربائية

تيسلا تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية على الحلبة متفوقة على بورش تايكان

تواصل تيسلا تحقيق مزيد الإنجازات في عالم السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة، وها هي الآن تعلن حصولها على لقب أسرع سيارة كهربائية إنتاجية على الحلبة متفوقة بذلك على بورش تايكان.

الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قال «سجلت تيسلا مودل S Plaid للتو الرقم القياسي العالمي لأسرع سيارة إنتاج كهربائية على حلبة نوربورجرنج رسمياً. غير معدلة نهائياً، ومباشرة من المصنع»، تيسلا لن تقف وتكتفي بهذا الإنجاز كما يقول إيلون ماسك بل إنهم سيحضرون نسخة معدلة من السيارة بحزمة أيروديناميكية وبعجلات مخصصة للحلبات وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وأرفق إيلون ماسك صورة بتغريدته تظهر تحقيق السيارة توقيت 7:30.909 دقيقة وتوقيت 7:35.579 دقيقة. ومن المرجح أن تكون تيسلا قادت السيارة في مسارين مختلفين على الحلبة الشهيرة حيث يمكن الذهاب في مسار بطول 20.6 كيلومتر، أو في مسار أطول قليلاً يبلغ 20.832 كيلومتر والذي يعد أقل شهرة. بالطبع يشترك المساران في الجزء الأكبر منهما، ومن المعتاد أن تكون أرقام الأداء أبطأ بثوانٍ معدودة في المسار الأطول.