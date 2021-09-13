صور مسربة لـ«بي إم دبليو» 2023 أثناء اختبارها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 12:50 مساء
صور تجسسية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة 2023

رصدت عدسات المصورين صورًا تجسسية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة 2023 بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارها.
ظهرت «بي إم دبليو» الفئة الثالثة في الصور بتمويهات على الواجهتين الأمامية والخلفية، مما يؤكد أن التحديث في الواجهتين هما فقط من سيتم تحديثهما، وهو ما يحدث عادة في إصدارات «الفيس ليفت»، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وعلى الرغم من إخفاء المصابيح الأمامية، إلا أنه يبدو أنها تحصل على مصابيح نهارية جديدة، كما تُظهر صور مسربة للسيارة أن المصابيح الأمامية ستحوي مصباحين نهاريين على جانبيها، كما ستتخلص المصابيح الأمامية من الالتواء الصغير في الجزء السفلي منها.

كما تحجب التمويهات التحديثات التي ستحصل عليها مآخذ الهواء وزخارف التصميم التي تنتشر في الواجهة الأمامية، ولا يبدو أن الشبك الأمامي قد ازداد حجمه، وفي الخلف، يُتوقع أن يحصل المصد على تصميم محدث.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية فقد أفاد المصورون التجسسيون بأن شاشة النظام الترفيهي قد تصبح منحنية قليلًا لتتوافق أكثر مع فلسفة التصميم الحالية للشركة.
وفي الختام، يُذكر أنه تم كشف الجيل الحالي في 2018، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار «الفيس ليفت» في 2022 ليباع كموديل 2023.
 

صور تجسسية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة 2023
صور تجسسية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة 2023
صور تجسسية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة 2023
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