تيسلا Y تتحول لسيارة هجينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 12:16 مساء
سيارة وقود هجينة من تيسلا

في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الشركات الكبرى العمل من أجل التحوُّل إلى السيارات الكهربائية خلال هذا العقد، لكن بعض الشركات الأخرى لا تزال لا ترى المستقبل في السيارات الكهربائية.

حزمة التعديلات جاءت لتظهر أن البعض يرغبون بتحويل سياراتهم الكهربائية لتعمل بالوقود بشكل أساسي، وقدمت شركة Obrist نظام هجين جديدًا باسم Hyper Hybrid والذي يحتوي على محرك وقود صغير يشحن حزمة البطاريات، ويعمل المحرك بهدوء بفضل تصميمه التناظري وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

الشركة التي تسوق لتقنياتها كبديل للمحركات الكهربائية بالكامل، ولأنظمة الشحن المماثلة السابقة، وتقول أن النظام الخاص يوفر 84% من تكلفة المحركات والبطاريات. وبالنسبة لموديل Y الذي قدمته الشركة كنموذج للتقنية، تحمل السيارة محرك 1.0 لتر وحزمة بطاريات جديدة أصغر بكثير، وتوفر كفاءة وقود 2 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتاج Obrist وقتًا طويلًا لإقناع الشركات المنتجة للسيارات لتبني تقنية Hyper Hybrid في منتجاتها المستقبلية.

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