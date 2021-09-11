السيارة «G-Class» بتحديثات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 02:57 مساء
G-Class رسميًا بتحديثات جديدة.

قامت الصانعة الألمانية مرسيدس بإزاحة الستار عن جي كلاس موديل 2022 في ميونخ بعد تدشين النسخة الاختبارية الكهربائية.

مرسيدس جي كلاس موديل 2022 تأتي بالعديد من المزايا القياسية المحدثة لجميع فئات جي كلاس، وتحديثات أخرى خارجية وداخلية واكسسوارات جديدة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وتهدف الاكسسوارات الجديدة تحت الحزمة الجمالية المسماة «الخط الاحترافي»، لتعزيز الطابع الوعر الشرس للسيارة، بتحديثات جمالية للمقدمة والخلفية وجنوط 18 إنش جديدة وإطارات جديدة أكبر حجمًا، وتشمل الاكسسوارات الأخرى حزمة سقف خاصة لتنصيب خيمة فوق سقف السيارة وتحويل الجي كلاس كلاس إلى مركبة تخييم عظيمة.

مرسيدس جي كلاس جاءت بالعديد من الخيارات الإضافية والتي تشمل نوافذ داكنة وإضاءة محيطية بـ 64 لونًا مختلفًا بدلاً من 8 ألوان مسبقًا، والمزيد من الألوان المتوفرة للخارجية والداخلية.

G-Class رسميًا بتحديثات جديدة.
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