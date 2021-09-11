تدشين سيارة بي إم دبليو المستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 11:31 صباحا
بي إم دبليو «آي فيجن سيركولر» المستقبلية (الإنترنت)

قامت الصانعة الألمانية بي إم دبليو بتدشين سيارتها الاختبارية الجديدة على الإطلاق في معرض ميونخ للسيارات والتي جاءت تحمل اسم «آي فيجن سيركولر» وهي تأتي بتصميم مستقبلي صريح مع استلهام الشبك الكلاسيكي لسيارات الشركة ودمج المصابيح الأمامية فيه.

تريد بي إم دبليو السيارة على اعتبارها وسيلة تنقل متطورة في العام 2040 داخل المدن، بمحرك كهربائي بطبيعة الحال وهيكل صغير نسبيًا بداخلية 4 مقاعد وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وأوضحت بي إم دبليو أن من أهم معالم السيارة هو صنعها بالكامل من مواد معاد تدويرها، ويشمل ذلك المعادن المصنوعة من مواد ثانوية -معاد تدويرها- من الألومنيوم والفولاذ، والبطارية الكهربائية الصلبة المصنوعة كذلك من معادن معاد تدويرها، وتم استخدام مطاط طبيعي مستدام بيئيًا للإطارات، سيمكن إعادة تدوير السيارة بالكامل في نهاية عمرها بما في ذلك البطارية لعدم إهدار أي جزء منها.

المقصورة الداخلية خالية من أي شاشات تقليدية لصالح قطعة غامضة في منتصف لوحة القيادة تستخدم التأثيرات الضوئية للتعبير عن وظائف ومعلومات السيارة.

بي إم دبليو «آي فيجن سيركولر» المستقبلية (الإنترنت)
بي إم دبليو «آي فيجن سيركولر» المستقبلية (الإنترنت)
بي إم دبليو «آي فيجن سيركولر» المستقبلية (الإنترنت)
بي إم دبليو «آي فيجن سيركولر» المستقبلية (الإنترنت)
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