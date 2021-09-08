بالصور.. اختبار مازيراتي جريكالي 2023

مازيراتي جريكال تروفيو قادمة لمنافسة سيارات الـ SUV عالية الأداء

تواصل مازيراتي العمل من أجل تدشين سيارتها الـ SUV الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وتأتي باسم جريكال.

ستتوفر السيارة بثلاثة فئات إحداها هي تروفيو عالية الأداء، وقد التقطت العدسات التجسسية صوراً لهذا الإصدار للمرة الأولى، وتظهر مشابهة للسيارات الأخرى التي تم التقاط صور تجسسية لها، لكن بالنظر عن كثب ستُلاحظ الاختلافات بينها وبين الآخرين.



تظهر الجنوط بتمويهات قليلة وتصميم مختلف، حيث تبدو أكثر رياضية، كما تحتوي على أقراص مكابح حمراء اللون أكبر حجماً ومثقوبة، والتي لم تظهر في أي من سيارات جريكال الأخرى التي تم التقاط صور لها، كما تحتوي على نظام عادم بتصميم مختلف تُخرج صوتاً أعمق وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



لا توجد تفاصيل حتى الآن عن المحرك الذي ستعمل به جريكال تروفيو، لكن الشركة لديها الكثير من المحركات المحتملة، حيث تشترك جريكال ألفا روميو ستلفيو كوادريفوجليو في منصة Giorgio، وتستمد ألفا روميو قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو بقوة «505 حصان»، ويُتوقع أن تحصل مازيراتي على محرك V6 مزدوج التوربو الجديد سعة 3.0 لتر المستخدم في إم سي 20، والذي يولد قوة «621 حصان».



مازيراتي جريكال تروفيو قادمة لمنافسة سيارات الـ SUV عالية الأداء مثل بورشه مكان GTS، ولا نعلم بعد ما إذا كانت ستنطلق مع جريكال العادية في نوفمبر المقبل.

مازيراتي جريكالي تروفيو 2023 الأقوى أثناء اختبارها

مازيراتي جريكال تروفيو قادمة لمنافسة سيارات الـ SUV عالية الأداء