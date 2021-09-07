جي كلاس كهربائية من مرسيدس 2024

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 04:34 مساء
جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024

مرسيدس توفي بوعدها وتكشف نسخة اختبارية لسيارتها جي كلاس الكهربائية في معرض ميونخ للسيارات، معلنة أن موعد طرح الموديل الإنتاجي النهائي سيكون في العام 2024.

وأكدت مرسيدس أن اسم السيارة سيكون «EQG»، وستبقي على التصميم الصندوقي الأيقوني المميز لجي كلاس مع إضافة عناصر فريدة مثل الشرائط المضيئة والشبك الأسود العميق الجديد، بشعار مرسيدس المضيء ولمسات جمالية أخرى لتمييز السيارة الكهربائية وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

حصلت جي كلاس الكهربائية على جنوط ألمنيوم «22 إنشًا» بتصميم حصري، وإضاءة LED على السطح بلون أبيض في الأمام وأحمر في الوراء ونظام تعليق أمامي مستقل ومحور خلفي صلب تم تطويره خصيصًا للمولد الكهربائي.

السيارة قادمة بأربعة محركات كهربائية قرب العجلات لتوفير «تجربة قيادة فريدة»، وستقوم مرسيدس باختبارها بشكل مكثف في جبال «شوكل» في مدينة جراتز النمساوية بارتفاع 1445 مترًا عن سطح البحر لضمان أفضل قدرات ممكنة للقيادة على التضاريس الوعرة قبل طرح الموديل الإنتاجي لـ SUV الأسطورية.
 

جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024
جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كليمنتي» يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا في تصفيات «كأس العالم»
رياضة محلية
كل ما تريد معرفته عن منتخب أنغولا قبل مواجهته لليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
القيب يعلن سياسات جديدة لتطوير التعليم الطبي في ليبيا
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
بيان من «حزب الله» يعلق على فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية
دولى
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف
ليبيا
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير ...
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة