جي كلاس كهربائية من مرسيدس 2024

جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024

مرسيدس توفي بوعدها وتكشف نسخة اختبارية لسيارتها جي كلاس الكهربائية في معرض ميونخ للسيارات، معلنة أن موعد طرح الموديل الإنتاجي النهائي سيكون في العام 2024.

وأكدت مرسيدس أن اسم السيارة سيكون «EQG»، وستبقي على التصميم الصندوقي الأيقوني المميز لجي كلاس مع إضافة عناصر فريدة مثل الشرائط المضيئة والشبك الأسود العميق الجديد، بشعار مرسيدس المضيء ولمسات جمالية أخرى لتمييز السيارة الكهربائية وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

حصلت جي كلاس الكهربائية على جنوط ألمنيوم «22 إنشًا» بتصميم حصري، وإضاءة LED على السطح بلون أبيض في الأمام وأحمر في الوراء ونظام تعليق أمامي مستقل ومحور خلفي صلب تم تطويره خصيصًا للمولد الكهربائي.

السيارة قادمة بأربعة محركات كهربائية قرب العجلات لتوفير «تجربة قيادة فريدة»، وستقوم مرسيدس باختبارها بشكل مكثف في جبال «شوكل» في مدينة جراتز النمساوية بارتفاع 1445 مترًا عن سطح البحر لضمان أفضل قدرات ممكنة للقيادة على التضاريس الوعرة قبل طرح الموديل الإنتاجي لـ SUV الأسطورية.



جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024

جي كلاس الكهربائية الاختبارية 2024