ما الجديد في سوبارو سولتيرا الكهربائية؟

تستعد سوبارو لطرح أول سيارة كهربائية لها في 2022

من المعروف أن شركة سوبارو لديها رصيد جيد من السمعة في عالم سيارات الرالي، على غرار السيارات الكهربائية التي لا تزال الشركة في مراحل الاختبار والتطوير الأولية لها، وها قد وصلت سوبارو في هذا المجال هي كروس تريك الهجينة بالقابس.



تستعد سوبارو لطرح أول سيارة كهربائية لها في 2022 مع الكشف عن أولى الصور الرسمية للسيارة باسم «سولتيرا» SUV بخمسة أبواب، والمشابهة بشكل صريح لسيارة تويوتا bZ4X الاختبارية التي تم تدشينها منذ أشهر وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



ليس بالجديد هذا التشابه لمشاركة معظم المواصفات بين السيارتين مع الأخذ في الاعتبار تاريخ التعاون بين سوبارو وتويوتا والذي يشمل سيارات GR 86 وBRZ الرياضية الجديدة.



السيارة صغيرة نسبيًا بحجم مماثل لبي إم دبليو X1 وأودي Q3، مع تزويدها بدفع كلي ومصابيح أمامية ضيقة ونافذة خلفية مائلة بشدة، مع داخلية مشتركة بشكل كامل مع تويوتا bZ4X، مثل الكونسول الأوسط الطويل وتصميم شاشة المعلومات الترفيهية الكبيرة.

سوليترا أول سيارة كهربائية لـ سوبارو