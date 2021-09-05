تأجيل إطلاق سيارة «رودستر» الخارقة

تيسلا تؤجل إتمام برنامج سيارة «رودستر» الخارقة (الإنترنت)

أجلت شركة «تيسلا» برنامج رودستر (Roadster) الجديد ثلاث سنوات عن جدولها الزمني الأصلي، حتى العام 2023.

وعند كشف الجيل التالي من «رودستر» بقيمة 200 ألف دولار لأول مرة في العام 2017، قال الملياردير إيلون ماسك، إنها تطرح في السوق في العام 2020.

وبدأت الشركة بأخذ الحجوزات للسيارة الكهربائية القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية، مع أكثر من 965 كيلومترًا من المدى في حدث إزاحة الستار.

وكان على الأشخاص الذين أرادوا أن يكونوا أول مَن يحصل على السيارة أن يودعوا ما بين 50 ألفًا و250 ألف دولار. وأجِّل برنامج السيارة في وقت لاحق، إذ قال الرئيس التنفيذي إنه لم يكن من أولويات الشركة.

وفي العام 2020، ألمح ماسك إلى تأجيل «رودستر» حتى العام 2022، حيث تركز شركة صناعة السيارات على «Cybertruck». وفي وقت سابق من هذا العام، أكد الرئيس التنفيذي أن السيارة الجديدة لن تطرح في السوق حتى العام 2022.

ومرت شركة صناعة السيارات بعام صعب بسبب نقص الرقاقات، كما تأخرت «Cybertruck» نفسها، التي من الواضح أنها تمثل الأولوية.