جينيسيس تتحول لكهربائية بحلول 2025

كشفت جينيسيس عملها وخططها من أجل تحوُّل الشركة إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول 2025 ومحايدة كربونيًا بالكامل بحلول 2035 في جميع عمليات التصنيع والشحن التابعة لها.

وتهدُف جينيسيس إلى تصنيع محركات كهربائية مبتكرة ببطاريات ليثيوم أيون محسنة بمعدلات أداء وكفاءة أفضل، وسيشمل مجالها الكهربائي 8 موديلات كهربائية على الأقل مع استهداف مبيعات سنوية لا تقل عن 400.000 وحدة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



وكشفت جينيسيس صورة تشويقية مظللة للسيارات الكهربائية الثمانية، جميعها بتصميم المصابيح المنقسمة الأيقونية للعلامة، منها موديل إنتاجي لسيارة جينيسيس X كونسيبت كوبيه المذهلة.



وسيأتي المجال الكهربائي لجينيسيس بعدة سيارات سيدان و4 سيارات كروس أوفر على الأقل بأحجام متنوعة، وستكشف علامة جينيسيس عن الموديلات الجديدة بشكل تدريجي خلال الأعوام الأربعة المقبلة.