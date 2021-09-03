سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة

أوبل تكشف النقاب عن سيارة كهربائية بقيمة 7000 دولار وقيادتها لا تتطلب رخصة (الإنترنت)

نشر موقع « ixbt.com» تقريرا عن السيارة الكهربائية المدمجة «Rocks-e» من أوبل، التي تشبه الطراز «Citroen Ami».

اللافت أن هذا الطراز في أوروبا لا يُصنف على أنه سيارة، ولكن باعتباره عربة رباعية، وذلك يعني أنها لا تحتاج إلى رخصة لقيادتها، وفق «روسيا اليوم».

وكانت شركة سيتروين كشفت منذ عامين النقاب عن عربتها الصغيرة «Ami»، التي تتميز بفتح بابيها بشكل متعاكس وبمدى سير 70 كم.

وأدخلت على عربة أوبل بعض التصاميم المعدلة، كما أنها تزن أقل من الأصلية، 470 كغم مقابل 485، في حين ظلت السرعة القصوى من دون تغيير عند مستوى 45 كم / ساعة. وقوة المحرك 8 حصان فقط. ويستغرق الشحن الكامل للبطارية من منفذ عادي حوالي ثلاث ساعات.

تبلغ قياسات العربة الكهربائية 2410 × 1390 × 1520 مم، وقد زودت بعجلات 14 بوصة أصلية، ومصابيح أمامية إضافية تحت الزجاج الأمامي. وتم طلاء الهيكل بظلال من الأسود والرمادي مع لمسات صفراء. وتحمل السيارة لوحة عدادات رقمية صغيرة وموقد ومروحة ومنفذ «يو إس بي»، وحامل أكواب، فيما يفترض أن سعر العربة الكهربائية الجديدة سيكون حوالي 7000 دولار.