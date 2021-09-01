سيارة باللون الوردي من جيب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 12:25 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

جيب التي تواصل العمل من أجل تطوير العلامة التجارية والتي لديها الآن سيارة رانجلر فائقة الفخامة، وتعمل على سيارة كهربائية، لتوفر لنا اليوم اللون الوردي الجديد والذي جاء غير متوقع لعملاء العلامة.

حيث أصبح بدءًا من الآن بإمكان العملاء أوالعميلات طلب جيب رانجلر باللون الوردي لأي فئة يرغبون بها من السيارة بحسب ما جاء في إعلان جيب، بما في ذلك النسخة الهجينة، والطرازات ذات البابين أو الأربع أبواب وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

وتحدث رئيس علامة جيب قائلا: «مع احتفال علامة جيب بالذكرى الثمانين لتأسيسها فقد حان الوقت لإطلاق لون واثق ومخصص على سيارة جيب الأكثر شهرة. لون وسيارة مصممان لكسر الجليد والبروز على الطرقات الوعرة والمعبدة».
وطلب اللون الوردي سيظل متوفر حتى 21 نوفمبر فقط، وسيكلف فقط 395 دولاراً.

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