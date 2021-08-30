«بي إم دبليو» تستعد لإنتاج سيارة جديدة في أميركا

«بي إم دبليو» مستعدة للبدء بإنتاج السيارة X8

قالت الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» إنها بدأت الاستعداد للبدء بإنتاج سيارة جديدة في مصنع الشركة الأميركي، وعلى الرغم من عدم تحديد ماهية السيارة إلا أن الإشاعات تقول إنه إنتاج لسيارة X8.

وبحسب ما تحدث رئيس «بي إم دبليو» Oliver Zipse «في نهاية العام، سنعلن بدء إنتاج سيارة راقية أخرى من موقع التصنيع في ساوث كارولينا. إنها ليست مجرد جيل جديد من سيارة ما، بل نموذج جديد تمامًا مطور للسوق الأميركية، وسيصل أيضًا للسوق العالمية» وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

رصدت سيارة «بي إم دبليو X8» على الحلبات والطرقات في مناسبات قليلة.

يذكر أن الفئات عالية الأداء ستحمل محرك V8 ثنائي التيربو، ينتج ما يصل إلى 750 حصانًا، وفق بعض الإشاعات للتفوق على «أودي RS Q8» وحتى «لامبورغيني أوروس».

