تعرف إلى جديد «كمارو 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 02:31 مساء
«جنرال موتورز» تبدأ إنتاج «شيفروليه كمارو 2022»

شرعت العملاقة الأميركية «جنرال موتورز» رسميًّا بإنتاج «شيفروليه كمارو» 2022 الجديدة في مصنع «Lansing Grand River» التجميعي بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية.

فيما تعطل إنتاج هذا المصنع خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة العالمية والنقص في أشباه الموصلات، التي أثرت كذلك على موديلات «كاديلاك CT5» و«كاديلاك CT4» الفاخرة.

وستحصل «كمارو على بعض التغييرات لموديل 2022، منها إيقاف حزمة أداء «iLE» لجميع الفئات غير المزودة بمحرك V8، ربما لتبسيط مجال الموديل بعد التراجع المطرد في المبيعات في الأعوام الستة الأخيرة.

ستأتي «شيفروليه كمارو» بألوان جديدة تشمل لونًا أزرق «رابيد» جديد كان حصريًّا في السابق على «كورفيت C8»، ومع انخفاض مخزون «شيفروليه كمارو» المعروض في الوكالات، تراجعت مبيعات السيارة إلى حصة 9% فقط من سوق السيارات العضلية الأميركية في الربع الثاني من 2021.

فيما انخفضت مبيعات «كمارو» في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9881 سيارة فحسب، مقارنة بـ13860 سيارة في نفس الفترة من 2020 رغم أزمة جائحة «كورونا» العام الماضي.

وسط تخوفات تناولتها تقارير متعددة إلى إيقاف الجيل الحالي بحلول 2024 واستبداله بسيارة عضلية كهربائية جديدة كليًّا في محاولة لإنعاش المبيعات المتهاوية.

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