صور توقعيّة للجيل الجديد من جينيسيس

جينيسيس جي 90 الجيل التالي تقترب من الانطلاق رسميًا

نقترب أكثر من أي وقتٍ مضى من تدشين الجيل التالي من السيارة جينيسيس G90 الفاخرة.

وأظهرت صور توقعيُّة من الفريق الروسي «Kolesa» بالاعتماد على أحدث الصور والفيديوهات التجسسية للسيدان،

وستحصل السيارة على تحديثات هادئة للتصميم الخارجي، أبرزها المصابيح الأمامية والخلفية الرباعية المميزة لسيارات جينيسيس، كما ستحصل السيارة مواد أفخم للداخلية، وسنرى تدشين بعض أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق للعلامة في G90 وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

فيما تأكدنا أن جينيسيس G90 الجديدة ستدعم نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث المتطور؛ إذ سيسمح بقيادة السيارة لنفسها دون وضع اليدين على المقود في ظروف متعددة، مع العلم أن معظم الدول لا تسمح بعد بتطبيق هذا النظام حتى التأكد من سلامته ودقته التامة.

وبحسب ما أوردت تقارير إلى إلغاء محرك 5.0 لتر 8 سلندر الحالي للسيارة واستخدام محرك 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو لتحسين الصرفية وخفض الانبعاثات، بقوة 375 حصانا وعزم دوران 530 نيوتن متر.

جينيسيس G90 الجديدة تدعم نظام قيادة ذاتية