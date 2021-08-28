صور تشويقية لـ أودي «جراند سفير» الجديدة

أودي تشوقنا لسيارة «جراند سفير» الاختبارية

نشرت الصانعة الألمانية أودي مجموعة من الصور التشويقية الجديدة لسيارتها «جراند سفير» الاختبارية المستقبلية، وذلك قبل التدشين المنتظر للسيارة في 2 سبتمبر.



«أودي» التي ستقدم سيارتها الاختبارية بعد أيام من الكشف عن سيارة «سكاي سفير» الفريدة بتصميم الكوبيه الرشيق ببابين ومقدمة بالغة الطول، ولكن جراند سفير بالمقارنة ستأتي بأربعة أبواب وستمهد للجيل القادم من أودي A8 وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



«أودي - جراند سفير» ستحصل على أبواب خلفية «انتحارية» تُفتح للوراء، مع إمكانية سحب المقود والدواسات داخل لوحة القيادة مثل سيارة «سكاي سفير» عند تفعيل القيادة الذاتية.



بالنسبة للمواصفات الخارجية لـ«أودي - جراند سفير» ستأتي بمصابيح أمامية وخلفية LED رشيقة وعجلات ضخمة وخط سقف مماثل لسيارات شوتينج بريك وشريط ضوئي خلفي بعرض السيارة.. وسنعلم المزيد عنها خلال أيام.

«جراند سفير» الاختبارية

«جراند سفير» الاختبارية