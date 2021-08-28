بورش تايكان تظهر بتحديثات جديدة

بورش تطلق سيارتها تايكان 2022 الكهربائية بالتحديثات الجديدة

أطلقت بورش سيارتها تايكان 2022 الكهربائية بالتحديثات الجديدة، والتي شملت توفير حزمة ألوان إضافية للخارجية منها الأخضر الحمضي وأزرق «ريفيرا» والأزرق المعدني «ضوء القمر» وغيرها.

في المقصورة الداخلية التحديثات جاءت محدودة نوعًا ما؛ لكنها تشمل دعمًا أفضل لتطبيق أندرويد أوتو للتكامل مع الجوال، مع تحديث نظام المساعد الصوتي لفهم اللغات الطبيعية بشكل أدق وأفضل، مع تحسين نظام الملاحة لعرض المعلومات بشكل أوضح ومعالجة البيانات بشكل أسرع، مع تحديث نظام تشغيل السيارة كذلك وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وحصلت على مجموعة من التقنيات الجديدة مثل نظام مساعد الركن عن بُعد، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها دون الحاجة لسائق وراء المقود بالاستعانة بعدة كاميرات ومستشعرات فوق صوتية.

كما تؤكد بورش على تحسُّن المدى الكهربائي الصافي لجميع الفئات دون توضيح أرقام للوقت الحالي، وسيبدأ إنتاج الموديل الجديد في سبتمبر.

تايكان 2022 الكهربائية

مقدمة تايكان 2022 الكهربائية