10 أسباب لارتفاع حرارة محرك سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 12:59 مساء
الحفاظ على محرك السيارة سليما يحتاج إلى متابعة دورية (الإنترنت)

أحيانا ترتفع درجة حرارة محرك سيارتك فجأة، والتي قد تتسبب في أضرار بالغة يصعب إصلاحها أو قد يكلف الأمر الكثير من المال والوقت.

لذلك نقدم لكم 10 أسباب بحسب خبراء الميكانيك، والتي يجب تجنبها وعدم التعرض لها حتى لا ترتفع حرارة المحرك، وفق «عالم السيارات».

وهي كالتالي:
1- نقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر في المحرك.
2- تلف في سير مضخة الماء أو سير المروحة، فقد يكون مقطوع.
3- سخونة الجو حيث تتسبب الحرارة المرتفعة في ارتفاع حرارة السيارة.
4- حساس درجة حرارة المحرك قد يتعرض للتلف وبالتالي عدم عمل مروحة التبريد.
5- عدم عمل مروحة التبريد الكهربائية فقد تتعرض للتلف أو مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.
6- المحرك يعاني من مشاكل ميكانيكية، يجب اختبار ضغط المحرك.
7- تلف حابك رأس الأسطوانة أو ما يسمى جوان كيلاس.
8- تعطل الثرموستات.
9- تعرض الرادياتير للتلف أو غطاء الرادياتير.
10- خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة منها ارتفاع الحرارة.

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10 أسباب لارتفاع حرارة محرك سيارتك