لون جديد من رولز رويس كولينان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 01:30 مساء
رولز رويس تكشف عن نسخة خاصة من كولينان بلون جديد

أزاحت علامة السيارات الفاخرة رولز رويس الستار عن نسخة خاصة من سيارتها كولينان SUV بلون جديد ومميز مخصصة لأحد العملاء، لكن دون الإعلان عن اسمه.

بالنسبة للمقصورة الداخلية فقد حصلت السيارة على كونسول مكسو بالجد الأسود، وتطريزات متناسبة مع التصميم، كما حصلت أقراص التحكم بنظام التكييف على لمسات من اللون الخارجي، وكذلك أتت المقاعد بجلد مخرم باللون المرجاني المغبر وذلك وفقا لموقع «القيادي»..

ونرى من خلال مشاهدتنا لهذه السيارة التي تبرز رولز رويس أداء قسم Bespoke للطلبات الخاصة والذي يُمكِّن العملاء من طلب تفاصيل دقيقة لسياراتهم، وألوان ومواد تشطيب من اختيارهم.

رولز رويسر كولينان Dusty Coral ستحمل نفس المحرك دون أي تعديلات، ينتج محرك V12 ثنائي التيربو 570 حصان ويوفر أداء لا يستهان به لسيارة بضخامة ووزن كولينان.

داخلية رولز رويس كولينان
رولز رويس تكشف عن نسخة خاصة من كولينان بلون جديد.
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