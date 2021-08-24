فيراري تبتكر نظام تبريد جديد لسياراتها

تقرأ الكاميرا حرارة الركاب المختلفين وتحدد الطريقة المثالية لتوزيع الهواء للجميع

سجّلت صانعة السيارات الخارقة فيراري براءة اختراع لنظم مكيف جديد، لإضفاء المزيد من الراحة للركاب عند تنفيذه في سيارات الشركة في سياراتها المستقبلية.

النظام مكون من كاميرا مركزية مثبتة خلف المرآة الوسطية، تقرأ الكاميرا حرارة الركاب المختلفين وتحدد الطريقة المثالية لتوزيع الهواء للجميع، حيث يستطيع التكييف بهذه الطريقة التحكم بكمية ودرجة حرارة الهواء الموجه لكل راكب ما يؤدي لراحلة أكبر للجميع وكفاءة أفضل للنظام وهدوء أكبر في المقصورة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وبالرغم من تسجيل النظام فإن ذلك لا يضمن أن يكون ضمن خطط الإنتاج، إلا أن الفكرة تبدو جديرة بالتنفيذ ونأمل أن نشاهدها في سيارة فيراري القادمة. وكما نلاحظ فقد استعملت الشركة في نموذج براءة الاختراع ما يبدو كسيارة SUV مرتفعة. هل سنشاهد فيراري بوروسانجوي قريباً؟



فيراري تسجل براءة اختراع جديدة لنظام مكيف الهواء