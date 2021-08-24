تعرف على رياضية نيسان 2023

الكشف عن نيسان Z موديل 2023 الإنتاجية

كشفت الصانعة اليابانية نيسان، الموديل الإنتاجي النهائي من سيارتها Z الرياضية الجديدة، ولا نشاهد أي تغييرات تقريبا عن السيارة الاختبارية باستثناءات محدودة مثل إضافة جناح خلفي فوق صندوق الأمتعة.

تأتي نيسان Z الجديدة بمقدمتها الطويلة نسبيا، وخطوط عضلية للجسد، وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والنهارية، وهيكل بالغ الرشاقة والخفة، وبالطبع اهتمت نيسان بتحسين أنظمة التوجيه في السيارة وإضافة ممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة ضمن تحديثات ميكانيكية أخرى لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة على السطوح غير المستوية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تستمد نيسان Z الجديدة طاقتها من محرك 3.0 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 475 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

التصميم الداخلي يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والإضافات الحديثة مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وعدادات أنالوج فوق الشاشة الترفيهية لمتابعة بعض وظائف السيارة مثل الجهد الكهربائي وسرعة التيربو.

من المنتظر وصول نيسان Z الجديدة كليا إلى الأسواق في ربيع 2022 بأسعار تبدأ من 40,000 دولار.



داخلية نيسان Z موديل 2023

داخلية نيسان Z موديل 2023

تستمد نيسان Z الجديدة طاقتها من محرك 3.0 لتر توين تيربو 6 سلندر

نيسان Z الجديدة بمقدمتها الطويلة نسبيا