تعرف على رياضية نيسان 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 01:00 مساء
الكشف عن نيسان Z موديل 2023 الإنتاجية

كشفت الصانعة اليابانية نيسان، الموديل الإنتاجي النهائي من سيارتها Z الرياضية الجديدة، ولا نشاهد أي تغييرات تقريبا عن السيارة الاختبارية باستثناءات محدودة مثل إضافة جناح خلفي فوق صندوق الأمتعة.

تأتي نيسان Z الجديدة بمقدمتها الطويلة نسبيا، وخطوط عضلية للجسد، وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والنهارية، وهيكل بالغ الرشاقة والخفة، وبالطبع اهتمت نيسان بتحسين أنظمة التوجيه في السيارة وإضافة ممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة ضمن تحديثات ميكانيكية أخرى لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة على السطوح غير المستوية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تستمد نيسان Z الجديدة طاقتها من محرك 3.0 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 475 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

التصميم الداخلي يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والإضافات الحديثة مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وعدادات أنالوج فوق الشاشة الترفيهية لمتابعة بعض وظائف السيارة مثل الجهد الكهربائي وسرعة التيربو.

من المنتظر وصول نيسان Z الجديدة كليا إلى الأسواق في ربيع 2022 بأسعار تبدأ من 40,000 دولار.
 

داخلية نيسان Z موديل 2023
داخلية نيسان Z موديل 2023
تستمد نيسان Z الجديدة طاقتها من محرك 3.0 لتر توين تيربو 6 سلندر
نيسان Z الجديدة بمقدمتها الطويلة نسبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق الجزائر تلتهم 5 آلاف هكتار من الغابات ​وتقتل 19 ألف حيوان
دولى
المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها ...
ليبيا
أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم
دولى
الولايات المتحدة ترحب باجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة.. وإجازة بدون راتب لغير المطعمين برام الله
دولى
الدبيبة يعيد اللواء مسعود رحومة إلى منصب المدعي العام العسكري
ليبيا
كليمنتي يدرك خطأه مع السلتو بالاستدعاء العاجل قبل مواجهة الغابون
رياضة محلية
الـ«بنتاغون»: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة