عيب صناعة يكلف جنرال موتورز مليار دولار

تواجه الصانعة العملاقة جنرال موتورز وضعا صعبا، بسبب سيارتها الكهربائية شيفرولية بولت، بسبب عيب مصنعي في حزم البطاريات يضع السيارات وملاكها في خطر احتراقها.

البطاريات تأتي من شركة إل جي الكورية، ويبدو أنها ستتحمل تكاليف جنرال موتورز المترتبة على العيب المصنعي. بالتفصيل، تقول جنرال موتورز إنه وفي ظروف نادرة، قد يتآكل القطب الموجب للبطاريات؛ ما يكون سببا مباشرا لنشوب حريق كبير وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

لحل المشكلة ستقوم جنرال موتورز باستبدال حزم البطاريات بالكامل لجميع العملاء والمشمولة في الضمان. وإلى أن يحين موعد الاستبدال الخاص لكل عميل فقد طلبت الشركة من عملائها عدم ترك البطارية عند مستوى شحن أقل من 70%. كما طلبت منهم تحديد الشحن الأقصى عند 90%، ويمكن للعملاء طلب دعم الوكلاء المحليين لضبط إعدادات شيفرولية بولت أو القيام بذلك بأنفسهم.

من المرجح أن يكلف الاستدعاء مليار دولار، والتي قالت جنرال موتورز أنها ستتابع إجراء مع إل جي. أضافت جنرال موتورز أن تحقيقا داخليا آخر يؤكد «عيوب تصنيع في بطاريات تم إنتاجها في مرافق تصنيع إل جي في كوريا».

ليست جنرال موتورز التي تواجه مشاكل مع البطاريات، على سبيل المثال واجهت تيسلا قضية جماعية مؤخرا رفعها أكثر من 1.700 عميل وكلفتها أكثر من 1.5 مليون دولار، بالمقارنة فإن جنرال موتورز ستستبدل بطاريات أكثر من 63.500 سيارة.

