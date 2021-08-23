عيب صناعة يكلف جنرال موتورز مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 04:15 مساء

تواجه الصانعة العملاقة جنرال موتورز وضعا صعبا، بسبب سيارتها الكهربائية شيفرولية بولت، بسبب عيب مصنعي في حزم البطاريات يضع السيارات وملاكها في خطر احتراقها.

البطاريات تأتي من شركة إل جي الكورية، ويبدو أنها ستتحمل تكاليف جنرال موتورز المترتبة على العيب المصنعي. بالتفصيل، تقول جنرال موتورز إنه وفي ظروف نادرة، قد يتآكل القطب الموجب للبطاريات؛ ما يكون سببا مباشرا لنشوب حريق كبير وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

لحل المشكلة ستقوم جنرال موتورز باستبدال حزم البطاريات بالكامل لجميع العملاء والمشمولة في الضمان. وإلى أن يحين موعد الاستبدال الخاص لكل عميل فقد طلبت الشركة من عملائها عدم ترك البطارية عند مستوى شحن أقل من 70%. كما طلبت منهم تحديد الشحن الأقصى عند 90%، ويمكن للعملاء طلب دعم الوكلاء المحليين لضبط إعدادات شيفرولية بولت أو القيام بذلك بأنفسهم.

من المرجح أن يكلف الاستدعاء مليار دولار، والتي قالت جنرال موتورز أنها ستتابع إجراء مع إل جي. أضافت جنرال موتورز أن تحقيقا داخليا آخر يؤكد «عيوب تصنيع في بطاريات تم إنتاجها في مرافق تصنيع إل جي في كوريا».

ليست جنرال موتورز التي تواجه مشاكل مع البطاريات، على سبيل المثال واجهت تيسلا قضية جماعية مؤخرا رفعها أكثر من 1.700 عميل وكلفتها أكثر من 1.5 مليون دولار، بالمقارنة فإن جنرال موتورز ستستبدل بطاريات أكثر من 63.500 سيارة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
«بتكوين» فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر
اقتصاد
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
أميركا تأمر شركات الطيران التجارية بالمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان
دولى
الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيك تريليتشا التركي