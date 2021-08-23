تعديلات جديدة لـ«تويوتا لاندكروزر 2022»

حزمة تعديلات رائعة لـ«تويوتا لاندكروزر 2022»

قامت شركة «Wald» المتخصصة في التعديلات بكشف حزمة تعديلات رائعة لـ«تويوتا لاندكروزر 2022» الجديدة كليًّا.

ومن خلال الصور التي نشاهدها، يبدو أن الشركة ما زالت في مراحل العمل، حيث تأتي الصور من العالم الرقمي فقط، ولكنها تعطي لمحة عن التعديلات الجريئة. ستحصل «تويوتا لاندكروزر» على واجهة محسنة وشبك أمامي جديد، تأتي «لاندكروزر» برفارف عريضة وتقف على جنوط رياضية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من غير الواضح ما إذا كانت «Wald» ستضع بعض الأحصنة الإضافية، كما تعلمون تحمل «لاندكروزر» الجديدة محرك V6 ثنائي التيربو جديد ينتج 410 أحصنة.

