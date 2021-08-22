«بورش» تشوق لسيارتها الكهربائية

«بورش» تنشر صورة تشويقية لسيارة كهربائية قادمة

قامت «بورش» بنشر صورة تشويقية لسيارة كهربائية قادمة وجديدة ولم تذكر أي تفاصيل حول ماهية السيارة.

الصورة جاءت خلال منشور على صفحة الـ«إنستغرام» الرسمية لشركة «بورش»، تهدف «بورش» إلى المستقبل وتقول: «من خلال أحدث التقنيات، جنبًا إلى جنب مع التصميم المذهل». وبالكاد تكشف الصورة أي تفاصيل حول السيارة التي تحمل مصابيح رباعية النقاط وغطاءً أماميًّا منخفضًا، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



وهنا دون الاستناد إلى أي تأكيد أو أخبار رسمية من العلامة ولكن نستطيع توقع سيارة كهربائية تلمح لمستقبل 718 الكهربائية، كما يمكن أن تكون سيارة سباق كهربائية حسب تلميح «بورش».

مزيد التفاصيل سنتعرف عليها مع وصول السيارة في سبتمبر.