تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس

جينيسيس تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى GV60

قامت العلامة الفاخرة جينيسيس بالكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى GV60 بتصميم فخم ومميز مع لون خارجي جديد.



تأتي سيارة جينيسيس GV60 معتمدة على قاعدة عجلات E-GMP لمجموعة هيونداي والمستعملة في سيارات مثل هيونداي 5 وكيا EV6، وسيارة جينيسيس هي الأكثر فخامة مع محافظة الشركة على أسلوب التصميم فقد بدت الواجهة الأمامية غير متناسقة مع حجم السيارة. وتقول جينيسيس إن GV60 هي «سيارتنا الأكثر رشاقة حتى الآن» وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



حصلت جينيسيس GV60 على الكثير من الميزات التقنية، لكن ما سنلاحظه في المقصورة الداخلية الشاشات الجانبية التي تستبدل المرايا، هناك أيضًا الكرة البلورية والتي تعمل بعدة أشكال، عندما تكون السيارة مطفأة تشكل الكرة جزءاً من التصميم، وعند القيادة تدور حول نفسها وتظهر أداة التحكم بناقل الحركة.



تشمل المزايا الرئيسية في جينيسيس GV60 شاشة وسطية عائمة ولوحة عدادات رقمية ونظام ترفيهي متطور. وهناك أيضًا مقابض الأبواب المدمجة تبرز عند اقتراب الركاب من السيارة.

مميزات مختلفة لكهربائية جينيسيس الأولى GV60

جينيسيس GV60 بلون خارجي جديد

داخلية جينيسيس GV60