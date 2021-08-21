نيسان تقدم Note Aura نيسمو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 03:30 مساء
نيسان نوت أورا مستوحاة من سيارة سباق نيسان في فورمولا E

قامت الصانعة اليابانية نيسان بنشر صور لسيارتها الجديدة من قسم نيسمو للأداء العالي والتي تأتي باسم Note Aura نيسمو.

نيسان نوت أورا مستوحاة من سيارة سباق نيسان في فورمولا E، وحصلت في مقدمة السيارة على شبك نيسمو مع لمسات اللون الأحمر البارزة وعلى جنوط رياضية مع رزمة أيروديناميكية خفيفة. وتقول نيسان إن التصميم الخارجي المحسن للسيارة يساعد نوت أورا على زيادة القوة السفلية ما يؤدي إلى الاستقرار عند السرعات العالية وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

زودت نيسان نوت أورا نيسمو على نظام e-Power هجين يجمع محرك محرك 3 سلندر 1.2 لتر يعمل كمولد كهربائي، مع محركين كهربائيين لدفع العجلات. تنتج المحركات الكهربائية 134 حصانًا و300 نيوتن متر، وتوفر السيارة 3 وضعيات قيادة مختلفة تشمل وضعية نيسمو للأداء العالي، ووضعية اقتصادية مصممة خصيصًا للسيارة، ووضعية القيادة العادية، مع إضافة نظام تعليق جديد لتوفير تحكم أفضل.

مميزات جديدة تكشف عنها نيسان لسيارتها نوت أورا
نيسان نوت أورا مستوحاة من سيارة سباق نيسان في فورمولا E
نيسان تكشف عن سيارتها نيسمو
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