ميونخ تشهد انطلاق بي إم دبليو IX5 الهيدروجينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 12:13 مساء
بي إم دبليو iX5 الهيدروجينية ستحصل على محركات مشابهة لشقيقتها الكهربائية

تقترب الشركة الألمانية بي إم دبليو من إزاحة الستار عن نسخة جديدة من iX5 في سبتمبر المقبل.

عندما تصل بي إم دبليو iX5 الهيدروجينية ستحصل على محركات مشابهة لشقيقتها الكهربائية، وستتميز بشكل رئيسي بالتخلص من حزمة البطاريات لصالح خزان هيدروجين عالي الضغط قادر على تعبئة 6 كيلوغرامات كافية لقطع مسافات كبيرة نسبيًّا. من ناحية أخرى، ستحافظ السيارة على محرك مشابه لشقيقتها iX5 العادية مع تعديلات تناسب النظام الجديد، وسينتج ما يقارب لـ 370 حصانًا وذلك وفقا لموقع «القيادي».

سيارة بي إم دبليو iX5 الهيدروجينية ستكون سيارة بحث أكثر مما هي سيارة للبيع، وتقول بي إم دبليو أن توفُّر شبكة واسعة من محطات الوقود الهيدروجيني سيكون ضروريًا ليحظى العملاء المستقبليون على جميع إمكانات السيارة.

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