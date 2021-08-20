ما هي أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 12:58 مساء
خروج هواء ساخن من مكيف السيارة يستدعي الاستعانة بمركز الصيانة (الإنترنت)

ينصح الخبراء بأنه بمجرد خروج هواء ساخن من مكيف السيارة، فيجب الذهاب إلى الفني المتخصص أو مركز الصيانة.

وهنا إليك ثلاث قضايا مشتركة تتعلق بأنظمة التكييف للمساعدة على تزويدك بمعلومات عما يجري فعلاً بسيارتك ويؤدي إلى إخفاق مكيف السيارة في العمل على النحو المطلوب، حسب «عالم السيارات».

تسرب سائل التبريد
يتبخر سائل التبريد متحولاً إلى غاز عند تعرضه للضغط بداخل نظام التكييف في سيارتك. إن نظام التكييف هو نظام مغلق ولا يحتاج إلى إضافة سائل التبريد. ولكن في حال كان هذا السائل دون المستوى العادي فذلك يعني أن هناك تسرب في مكان معين ويجب معالجته.

وهذا التسرب لا يظهر على شكل بقع تحت سيارتك كما في السوائل الأخرى التي تستخدم في أجهزة السيارات وأنظمتها الأخرى.

يمكن أيضا أن يحدث تسرب سائل التبريد في الضاغط، المكثف، أو المبخر في المكيف، بشكل أساسي من جميع مكونات نظام تكييف الهواء الخاص بسيارتك.

تلف الضاغط
الضاغط هو قلب نظام تكييف الهواء في سيارتك. وتتمثل مهمته في تعميم التبريد من خلال سلسلة من المراحل التي تسمح بإزالة الحرارة من المقصورة. وعلى غرار العديد من قطع غيار السيارات الأخرى، يمكن للضاغط ان يتلف مع مرور الوقت. ونظرا لتصميمه المعقد، فإن تعطل الضاغط يمكن أن يعزى إلى تلوثه أو إلى تعطل أجزاء أخرى في النظام.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إطالة عمر ضاغط سيارتك. أولا، تأكد من تشغيل الضاغط لمدة 10 دقائق مرة واحدة في الشهر حتى ولو لم يكن الطقس حاراً وبغض النظر عن درجة الحرارة في الخارج.

وهذا الأمر سهل في معظم السيارات الحديثة لأنها تستخدم الضاغط عند تنشيط مزيل الصقيع، والذي يستخدم على مدار السنة.

مشاكل مع النظام الكهربائي
نظام التكييف في سيارتك يحتوي على متاهة من الأسلاك والتبديلات ومفاتيح الضغط التي تعمل في انسجام تام لتوفير التشغيل الآمن في ظل ظروف التشغيل العادية. قد يكون تلفها أحد أسباب المشكلة.

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