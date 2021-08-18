4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024

بوجاتي تكشف عن الموديل الإنتاجي من سيارتها «بولايد» الخارقة

قامت بوجاتي بشكف الموديل الإنتاجي من سيارتها «بولايد» الخارقة للسباقات حيث سيتم البدء بتوصيلها للعملاء بحلول العام 2024.



وتعتزم بوجاتي إنتاج 40 نسخة فقط من الهايبركار الرائعة بسعر يبدأ من 4 ملايين يورو، وقد نزعت بوجاتي كل شيء من السيارة ما عدا محرك 16 سلندر سعة 8.0 لتر والعجلات الأربعة وصندوق التروس والمقود والمقعدين لتخفيف الوزن إلى 1240 كيلوجراما فقط.



عمدت بوجاتي إلى التحسين من أداء المحرك لرفع قوته إلى (1850 حصان) وعزم الدوران إلى 1850 نيوتن متر، ما يضعها في مصاف سيارات الفورمولا 1 مقارنة بوزنها، حيث تحظى بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وتتسارع بوجاتي بولايد من الصفر إلى 100 كلم/س في 2.1 ثانية، وإلى 200 كلم/س في 4.3 ثانية، وإلى 300 كلم/س في 7.3 ثانية، وإلى 400 كلم/س في 12.08 ثانية، وإلى 500 كلم/س في 20.1 ثانية.

تعتزم بوجاتي إنتاج 40 نسخة فقط من سيارتها الخارقة

يتم البدء بتوصيل بوجاتي الخارقة للعملاء بحلول العام 2024

بوجاتي تكشف عن الموديل الإنتاجي من سيارتها «بولايد» الخارقة

تعتزم بوجاتي إنتاج 40 نسخة فقط من سيارتها الخارقة