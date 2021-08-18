تعرف على مستقبل لينكون في 2040

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 12:50 مساء
لينكون تكشف سيارة اختبارية تمهد لمستقبلها 2040.

كشفت لينكون سيارتها الاختبارية «الذكرى»، والتي تأتي بتصميم مستقبلي فريد، خلال فعاليات مهرجان بيبل بيتش الشهير في ولاية كاليفورنيا الأميركية، السيارة التي أشرف على تصميمها أربعة فرق تصاميم مختلفة من كلية ArtCenter للتصميم بالتعاون مع لينكون.

وفي المحصلة الهدف من هذا هو الذي أعلنت عنه لينكون للفرق وهو تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040، وهي واحدة من أربع سيارات اختبارية بنفس التوجه، بداخلية أنيقة 4 ركاب وتكنولوجيا نظرية متطورة للتوجيه الذاتي والتفاعل مع الركاب لإمتاعهم وتلبية طلباتهم أثناء الرحلات وذلك وفقا لموقع «القيادي».

السيارة شبيهة وقريبة جدًا من سيارة أودي سكاي سفير الاختبارية التي تم الكشف عنها منذ أيام، بنفس تصميم الكوبيه المنخفض والمقدمة الطويلة، ويبدو أنها مستوحاة من سيارات الكوبيه الكلاسيكية للينكون من القرن السابق.

السيارة لسيارة أودي سكاي سفير الاختبارية
تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040
أشرف على تصميمها أربعة فرق تصاميم مختلفة من كلية ArtCenter للتصميم بالتعاون مع لينكون.
تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء