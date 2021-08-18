تعرف على مستقبل لينكون في 2040

لينكون تكشف سيارة اختبارية تمهد لمستقبلها 2040.

كشفت لينكون سيارتها الاختبارية «الذكرى»، والتي تأتي بتصميم مستقبلي فريد، خلال فعاليات مهرجان بيبل بيتش الشهير في ولاية كاليفورنيا الأميركية، السيارة التي أشرف على تصميمها أربعة فرق تصاميم مختلفة من كلية ArtCenter للتصميم بالتعاون مع لينكون.



وفي المحصلة الهدف من هذا هو الذي أعلنت عنه لينكون للفرق وهو تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040، وهي واحدة من أربع سيارات اختبارية بنفس التوجه، بداخلية أنيقة 4 ركاب وتكنولوجيا نظرية متطورة للتوجيه الذاتي والتفاعل مع الركاب لإمتاعهم وتلبية طلباتهم أثناء الرحلات وذلك وفقا لموقع «القيادي».



السيارة شبيهة وقريبة جدًا من سيارة أودي سكاي سفير الاختبارية التي تم الكشف عنها منذ أيام، بنفس تصميم الكوبيه المنخفض والمقدمة الطويلة، ويبدو أنها مستوحاة من سيارات الكوبيه الكلاسيكية للينكون من القرن السابق.

السيارة لسيارة أودي سكاي سفير الاختبارية

تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040

أشرف على تصميمها أربعة فرق تصاميم مختلفة من كلية ArtCenter للتصميم بالتعاون مع لينكون.

تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040