لامبورجيني تكشف سيارتها كونتاش الخارقة

كونتاش LPI 800-4 من لامبورجيني (الإنترنت)

كشفت لامبورجيني سيارتها المنتظرة كونتاش LPI 800-4 الجديدة كلياً، والتي تمثل سيارة هايبركار بإصدار محدود جداً وتصميم مستوحى من كونتاش الأصلية، والتي تأتي لتكون من الموديلات الأيقونية في لشركة صناعة السيارات الخارقة.



لامبورجيني كونتاش حصلت على ألواح جسد من ألياف الكربون مع سطوح حادة وتصميم الوتد المألوف لسيارات لامبورجيني، مع مقدمة مسطحة، وفتحات هواء مستطيلة وجنوط 20 إنش في الأمام، و21 إنش في الوراء بتصميم كلاسيكي أكثر من رائع وذلك وفقا لموقع «القيادي».



لو ذهبنا إلى الخلف في السيارة نشاهد المصابيح الخلفية سداسية الشكل مستوحاة مباشرة من موديل سيان، مع نظام عادم رباعي وبدون جناح خلفي مثبت، ولكن من الغالب أن السيارة تخفي جناحا خلفيا مفعلا.



لامبورجيني كونتاش تنطلق بمحرك 6.5 لتر V12 هايبرد بقوة إجمالية (814 حصان) ونظام دفع رباعي، متصل بناقل يدوي 7 سرعات بتقنيات آلية، مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح.



وتتسارع لامبورجيني كونتاش من السكون إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية بسرعة قصوى 355 كلم\س، وتشارك كونتاش الجديدة بعض مواصفات الداخلية مع أفينتادور مثل المقود والمقاعد، بينما حصلت السيارة على شاشة لمسية 8.4 إنش جديدة للنظام الترفيهي.



تعتزم لامبورجيني صناعة 112 نسخة فقط من السيارة، ولم تفصح أو تلمح للأسعار حتى اللحظة.



كونتاش LPI 800-4 من لامبورجيني (الإنترنت)

كونتاش LPI 800-4 من لامبورجيني (الإنترنت)

كونتاش LPI 800-4 من لامبورجيني (الإنترنت)

كونتاش LPI 800-4 من لامبورجيني (الإنترنت)