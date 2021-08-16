صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:00 مساء

تعمل الصانعة الكورية كيا منذ عدة أشهر على تطوير«SUV» كهربائية جديدة لتأتي في 2024، مع كشف صورة تشويقية مظللة لها، لنرى اليوم صورة توقعية تظهرها بكل وضوح.

تحمل السيارة الاسم الإعلامي EV7، ومن المعروف والمؤكد أنها تستند على منصة E-GMP الكهربائية المتطورة التي تدعم معظم الموديلات الكهربائية لكيا وهيونداي وجينيسيس بمدى 400-500 كيلومتر لكل شحنة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ستحصل كيا EV7 على مقصورة داخلية رحبة تدعم 7 مقاعد وستنطلق بنظام دفع خلفي قياسي ودفع كلي اختياري.. ويُذكر أن السيارة ظهرت الشهر الماضي لأول مرة أثناء اختبارها في الطرق العامة بتمويهات كثيفة وتصميم يبدو مختلفاً تماماً عن سيارات الاحتراق الداخلي والهايبرد الحالية لكيا.

يذكر أن هيونداي ستطرح نسخة مماثلة لموديل EV7 باسم «أيونيك 7» في 2024 بمدى لن يقل عن 400 كيلومتر لكل شحنة مع أنظمة قيادة ذاتية متطورة.
 

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صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024