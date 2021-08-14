فولكس فاغن تطلق سيارة شبابية اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 01:36 مساء
سيارة شبابية مميزة واقتصادية لعشاق مركبات فولكس فاغن بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم (أ ف ب)

طورت شركة فولكس فاغن سيارة جديدة، لتكون مركبة شبابية أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود، حسب ما أعلنت الصانعة الألمانية العريقة.

وأتت سيارة Taigo الحديثة من فولكس فاغن بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم، طوله 4 أمتار و35 سنتيمترًا تقريبًا، مبني على منصات MQB-A0 التي اختبرت سابقًا مع سيارات T-Cross، ويتميز هيكل هذه السيارة بانسيابية عالية وباب خلفي مائل مجهَّز بجنح هوائي صغير، كما زودت بعجلات أنيقة تتراوح قياساتها ما بين 16 و18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على سقف بانورامي كبير، ومصابيح أمامية وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED، مجهزة ببرمجيات حديثة لتتاسب مع مستوى الإضاءة المحيطة، أما قمرتها من الداخل فحصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة شبيهة بتلك الموجودة بسيارات Tiguan، وعلى شاشات لمسية تتراوح مقاساتها ما بين 6.5 و10.2 بوصة.

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