تفوق هولندي في مجال شحن السيارات الكهربائية

تضمّ هولندا قرابة 30 % من مواقع شحن السيارات الكهربائية في أوروبا (أ ف ب)

تصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية على صعيد عدد محطات شحن المركبات الكهربائية، فهي تحوي ثلث مجموع المحطات في الاتحاد الأوروبي.

وفي كلّ زاوية من الطريق، تنتشر سيارات «تيسلا» و«فولفو» وغيرها من المركبات الكهربائية الموصولة بأجهزة الشحن في هذه المحطات البالغ عددها حوالى 75 ألفا، حسب «فرانس برس» .

وبعد فتح أربع محطات شحن في محيط منزل نينكه بيرغسما في وسط روتردام، اقتنعت الطالبة (37 عاما) بشراء سيارة كهربائية، في مسعى منها إلى «المساهمة في حماية البيئة».

وكان من الصعب في بادئ الأمر إيجاد مواقع شحن تتماشى مع تنقّلاتها، لكن المشكلة قد حلّت وباتت بيرغسما «سعيدة جدّا» بقرارها هذا.

وواحدة من كلّ خمس سيارات جديدة تقريبا هي كهربائية بالكامل في هولندا التي تشجّع على اعتماد وسيلة النقل المستدامة هذه من خلال علاوات ومزايا ضريبية.

ولا يخفى على السلطات أن البلد الذي تقع ثلث أراضيه تقريبا تحت مستوى البحر عرضة بشكل خاص لتداعيات الاحترار المناخي الذي تتسارع وتيرته أكثر من المتوقع، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة.

وتطمح الحكومة إلى أن تكون كلّ السيارات الجديدة التي تباع اعتبارا من 2030 كهربائية بالكامل في هولندا حيث تتسبب الحركة المرورية بخمس انبعاثات غازات الدفيئة.

وتُعدّ هولندا من أكثر البلدان المسببة للتلوث في أوروبا، خصوصا بسبب قطاعي الصناعة والزراعة. ومتوسّط السيارات للفرد الواحد فيها هو أعلى من ذاك في فرنسا أو اليونان أو السويد.

وإثر دعوى قضائية مرفوعة من منظمات غير حكومية، اضطرت لاهاي للالتزام بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 49 % بحلول 2030، نسبة إلى 1990.

مسافات قصيرة

وفي وسع سيارة نيكه بيرغسما، وهي من طراز «فولفو»، أن تقطع حوالى 400 كيلومتر، عندما تكون مشحونة بالكامل، وهي مسافة نادرا ما تقطعها دفعة واحدة هذه الطالبة التي تدرس العلوم الطبيعية والبيئية.

ويكشف مارتن فان بيزن الذي يدير جمعية السيارات الكهربائية أن المسافات القصيرة ونوعية شبكة الطرقات عاملان «يدفعان الناس على خوض غمار المركبات الكهربائية».

وهو يشير إلى أن 20 إلى 21 % من السيارات الجديدة التي بيعت العام الماضي والمقدّر عددها بحوالى 400 ألف كانت كهربائية بالكامل.

ومنذ العام 2012، راحت لاهاي تشجّع على اعتماد وسيلة النقل هذه، بحسب فان بيزن. إضافة إلى 75 ألف محطة شحن عامة، تَزوّد 190 ألف مواطن بأجهزة شحن خاصة.

وتضمّ هولندا قرابة 30 % من مواقع الشحن في أوروبا، فيما تحلّ فرنسا وألمانيا في المرتبتين الثانية والثالثة مع حوالى 20 % لكلّ منهما، علما أنهما أكبر من هولندا بكثير.

وتنتشر نصف مواقع الشحن العامة في مناطق أمستردام ولاهاي وروتردام، حيث يعيش ثلث سكان البلد.

وفي غالب المناطق، تخضع إدارة المحطات لشركة تتمتّع بحقوق امتياز، ما يسهّل استخدامها، إذ يمكن استعمال البطاقة عينها في كلّ المحطات.