بالفيديو: «تويوتا» تعدل سيارتها «Fortuner» رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 01:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة تويوتا عن نيتها طرح نماذج جديدة من سيارات «Fortuner» التي تتمتع بشعبية كبيرة في العديد من دول العالم.

وتتميز النماذج الجديدة من هذه السيارة عن سيارات «Fortuner» بتصميم جديد للواجهة الأمامية وخصوصًا شكل غطاء شبك المبرد، فضلًا عن حصولها على مصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وتعديلات طالت تصميم ممتصات الصدمات وأشكال أقراص العجلات والتي أصبحت بمقاس 18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وداخليًا، حصلت «Fortuner» الجديدة على مقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وجُهِّزت هذه المقاعد بأنظمة كهربائية متطورة لتعديلها بـ8 وضعيات تناسب الركاب، كما جُهِّزت بأحدث أنظمة المولتيمييديا التي يمكنها الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف، وبشاشة لمسية متطورة بمقاس 9 بوصات، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشات عرض للركاب في الصف الخلفي من المقاعد، إضافة لأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

وجهزتها تويوتا بأنظمة مساعدة لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة، ونظام لترشيد استهلاك الوقود أثناء التنقل داخل المدن، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل عن بعد للمحرك وأنظمة التكييف.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة 2.7 ليتر بعزم 163 حصانًا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.4 ليتر بعزم 149 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

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