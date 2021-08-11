سيارة suv من هافال

أزاحت الشركة الصينية هافال الستار عن أحدث سياراتها الـ SUV (شينشو) الرائدة في مجال العلامة، وهذا الاسم يعني «الوحش الأسطوري - الخرافي» في اللغة الصينية.



سيارة هافال شينشو تعتبر الموديل الإنتاجي لسيارة هافال XY كونسيبت التي تم تدشينها قبل عدة أشهر، أما بالنسبة لأبعاد السيارة فهي كالتالي: الطول 4780 مليمترا، والعرض 1890 مليمترا، والارتفاع 1675 مليمترا وفقا لموقع «القيادي».



التصميم الخارجي يأتي بشبك أمامي عملاق مع مصابيح أمامية LED ضيقة نوعًا ما وتتصل بشريط ضوئي ضيق كذلك، كما تأتي السيارة بنظام عادم رباعي ومصابيح خلفية LED وجناح خلفي على السقف ضمن عناصر جمالية أخرى بارزة.



المقصورة الداخلية زودت بشاشة 14.7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاحن لاسلكي للجوال ضمن تقنيات وخدمات أخرى، مع إلغاء الأزرار من أغلب أماكن المقصورة باستثناء المقود والأبواب.



ستأتي هافال شينشو الجديدة بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 185 حصانا وعزم 220 نيوتن متر، وتشير التقارير لتقديم محرك 2.0 لتر ومحرك هايبرد جديد للسيارة بعد ذلك.