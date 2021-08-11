سيارة suv من هافال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 05:01 مساء

أزاحت الشركة الصينية هافال الستار عن أحدث سياراتها الـ SUV (شينشو) الرائدة في مجال العلامة، وهذا الاسم يعني «الوحش الأسطوري - الخرافي» في اللغة الصينية.

سيارة هافال شينشو تعتبر الموديل الإنتاجي لسيارة هافال XY كونسيبت التي تم تدشينها قبل عدة أشهر، أما بالنسبة لأبعاد السيارة فهي كالتالي: الطول 4780 مليمترا، والعرض 1890 مليمترا، والارتفاع 1675 مليمترا وفقا لموقع «القيادي».

التصميم الخارجي يأتي بشبك أمامي عملاق مع مصابيح أمامية LED ضيقة نوعًا ما وتتصل بشريط ضوئي ضيق كذلك، كما تأتي السيارة بنظام عادم رباعي ومصابيح خلفية LED وجناح خلفي على السقف ضمن عناصر جمالية أخرى بارزة.

المقصورة الداخلية زودت بشاشة 14.7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاحن لاسلكي للجوال ضمن تقنيات وخدمات أخرى، مع إلغاء الأزرار من أغلب أماكن المقصورة باستثناء المقود والأبواب.

ستأتي هافال شينشو الجديدة بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 185 حصانا وعزم 220 نيوتن متر، وتشير التقارير لتقديم محرك 2.0 لتر ومحرك هايبرد جديد للسيارة بعد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين الآخرين في ملف دارفور لـ«الجنائية الدولية»
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد