تعرف على جديد مرسيدس GLC 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:29 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تقترب العملاقة الألمانية مرسيدس من تدشين الجيل الجديد من سيارتها GLC 2022، وقد رصد المصورون التجسسيون صوراً لها بالقرب من مركز مرسيدس التقني بألمانيا.

الصور التي تكشف مزيدا من تفاصيل التصميم الخاصة بسيارة مرسيدس الفاخرة، ونشاهد المصابيح الأمامية والخلفية الإنتاجية، كما أزالت مرسيدس معظم ملحقات الجسد المزيفة من السيارة الاختبارية، مما أعطانا فكرة أفضل عن شكل النسخة الإنتاجية، حيث يبدو الجيل الجديد أعرض وأكبر مع هيكل أكثر أناقة يُذكرنا بـ EQC الكهربائية.

تتميز السيارة بمصابيح أكثر نحافة بفضل تقنية الليلد الكاملة، بينما يضفي الشبك ومآخذ الهواء مظهراً رياضياً على واجهة السيارة، وفي الداخل، ستحصل السيارة على أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة نظام ترفيهي رأسية مقاس 11.9 بوصة وفقا لموقع «موتوراتي».

السيارة سترتكز على منصة MRA II المحدثة، كما ستحصل جميع الفئات على محركات ذات أربعة أسطوانات مع تقنية EQ Boost الهجينة الخفيفة، أما بالنسبة لإصدار AMG الرائد، فمن المتوقع أن يجمع بين محرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر مزدوج التوربو ومحرك كهربائي على المحور الخلفي وحزمة بطارية 6.1 كيلوواط/س.

الجدير ذكره أن مرسيدس GLC لديها منافسة قوية مع أودي Q5، وبي إم دبليو X3 وفولفو XC60، وعندما يتم تدشين الجيل الجديد في الأشهر المقبلة ستكون الأحدث بينهم.

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