مميزات وعيوب تراكس شيفرولية 2021

تمكن طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 من تحقيق نجاحات جيدة في أسواق السيارات، بعد حزمة المواصفات التي تناسب هذا السوق الأقوى عالميًا، من حيث التصميم وأداء المحرك، بالرغم من بعض التعليقات من الخبراء والعملاء.

ويندرج طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 تحت قائمة سيارات الكروس أوفر الرياضية، التي تمتلك شعبية كبيرة في الأسواق العربية بشكل عام.

ونقدم لكم أبرز مميزات، عيوب وأسعار طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 في سطور قليلة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «القيادي».

أداء ومحرك طراز شيفروليه تراكس موديل 2021

- زود طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 بمحرك قوي بسعة تصل إلى 1.8 لتر، يتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي متطور مكون من 6 سرعات.

- وبفضل منظومة المحرك، سيتمكن طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 من توليد قوة تصل إلى (140 حصان( كاملة، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

- كما سيتمكن طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 من التسارع من السكون وحتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10.6 ثانية.

عوامل الأمان والسلامة في طراز شيفروليه تراكس موديل 2021

- زود طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة الأساسية، جاء أبرزها كالتالي:

- نظام وسائد هوائية متكامل

- نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS

- نظام توزيع قوة المكابح الذي يعرف باسم EBD

- مساعد السائق لاكتشاف النقاط العمياء للسيارة

- كاميرا بزاوية 360 درجة

- نظام التحذير من الحركة المرورية خلف السيارة من المركبات والمارة

- النظام المساعد على ركن السيارة

- نظام المساعدة للوقوف BAS

- مثبت سرعة

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

- مساعد السائق على الطرق السريعة

- النظام الكاشف للمشاة

تصميم طراز شيفروليه تراكس موديل 2021

- من داخل قمرة قيادة طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 سنجد السيارة تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية على مقاعد مكسوة بجلود فاخرة، مع أنظمة تبريد وتدفئة متطورة.

- بالإضافة إلى ذلك، زودت قمرة تراكس موديل 2021 بشاشة ترفيهية مالتيميديا بقياس يصل 7 بوصات تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس، وتستطيع الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتستطيع استعراض خرائط أنظمة الملاحة وتحديد الوجهة، وتتصل بنظام صوتي قوي ونقي من العلامة الشهيرة المتخصصة في هذه الصناعة.BOSE

- مع مقود متعدد المهام للتحكم الأفضل لسائق السيارة في جميع الأنظمة والتقنيات، وشاشة معلوماتية ديجيتال مخصصة للسائق لعرض أهم معلومات السيارة أولًا بأول.

- وجاء هيكل طراز شيفروليه تراكس موديل 2021 بطول يصل إلى 4257 مم، وعرض يصل إلى 1775 مم، وارتفاع يصل إلى 1646.

- وتسير تراكس موديل 2021 على قاعدة عجلات تصل إلى 2555 مم، مع وزن إجمالي للهيكل يتراوح بين 1417 و1487 كيلو جراما.

عيوب طراز شيفروليه تراكس موديل 2021

- مساحة التحميل الداخلية أقل بالمقارنة بالمنافسين من نفس الفئة .

- معدل تسارع السيارة من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة بطيء، في وقت زمني يصل إلى 10.6 ثانية.

- مستويات عزل الأصوات من خارج إلى داخل السيارة ليست الأفضل بالمقارنة بالمنافسين من نفس الفئة.

- تحتوي قمرة القيادة الداخلية لطراز شيفروليه تراكس موديل 2021 على العديد من قطع البلاستيك الصلب.

- معدل استهلاك الوقود ليس الأفضل بالمقارنة بالمنافسين من نفس الفئة.