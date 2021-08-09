دراجات نارية جديدة تضاف لـ بي إم دبليو

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة المركبات الفاخرة بي إم دبليو عن أحدث دارجتين من فئة عائلة R18 الشهيرة، لينطلقوا رسميًا في الأسواق.

وأعلنت الشركة الألمانية بي إم دبليو عن إصدارين من عائلة R18، الأول سيعرف باسم ترانسكونتننتال التي ستكون مناسبة للرحلات الطويلة والسفر وفقًا لتصريحات الشركة، والثاني سيعرف باسم B.

وجاء الإعلان عن الدراجات النارية الجديدة من عائلة R18 بالرغم من دخول العملاق الألماني في أزمة نقص أشباه الموصلات أو ما يعرف بالرقائق الإلكترونية التخييم على مشهد الصناعات الحديثة ولا سيما صناعة السيارات.

من جابنه أفاد رئيس الإنتاج في الشركة البافارية العملاقة نيديليكوفيتش بأن نصيب بي إم دبليو من عجز الإنتاج بلغ نحو 30 ألف سيارة حتى نعاية الربع المالي الصاني من العام الجاري 2021.

ولم تكن توقعاته متفائلة للأشهر المتبقية من العام إذ أكد أن النقص في الإنتاجية مرجح في النصف الثاني من العام كذلك.

محركات دراجات بي إم دبليو R18

زودت الدراجتين طراز ترانسكونتننتال وطراز B بنفس المحرك من فئة البيج بوكسر، ويأتي مكون من 2 أسطوانة وبسعة تصل إلى 1.8 لتر.

وبفضل منظومة المحرك، ستتمكن الدراجتين طراز ترانسكونتننتال وطراز B من الانطلاق بقوة تصل إلى 90 حصان كاملة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن متر.

تصميم دراجات بي إم دبليو R18

لم تغفل الشركة الألمانية بي إم دبليو اختيار مقاعد فارهة تضمن رحلة ممتعة ومريحة، بالإضافة إلى قطع منتشرة على هيكل الدراجتين طراز ترانسكونتننتال وطراز B من الألومنيوم الأنيق.

كما وفرت شركة بي إم دبليو لعائلة دراجات R18 خيارا أفضل بطلاء جالاكسي داست المعدني الذي يشتهر بأناقته، خاصة في عالم صناعة الدراجات النارية.

وجاء طراز ترانسكونتننتال بواجهة أمامية جذابة زينت بزجاج أمامي كبير يسمح بديناميكية متطورة في حركة الهواء أثناء سير الدراجة، بالإضافة إلى عواكس للرياح، مصابيح قوية مساعدة، ومقابض ومقاعد قابلة للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة.

كما أضافت بي إم دبليو على طراز ترانسكونتننتال صناديق تخزين جانبية تأتي بنفس طلاء الهيكل، وشاشة ترفيهية معلوماتية بقياس يصل إلى 10.25 بوصة تم دعمها بنظام مارشال الصوتي المتطور، مع نظام صوتي مميز مكون من 2 مكبر صوت، و2 مضخم للصوت.

وعلى صعيد طراز بي إم دبليو B، فجاء بتصميم يميل إلى التصميمات الرياضية القوية، مع مقعد أصغر قليلًا من دراجة ترانسكونتننتال، بكن بنفس تقنية المقابض والمقاعد قابلة للتدفئة، بالإضافة إلى تطعيمات فاخرة باللون الأسود.

سعر طراز بي إم دبليو ترانسكونتننتال

يصل سعر طراز بي إم دبليو ترانسكونتننتال في الأسواق العالمية إلى حوالي 25 ألف دولار أمريكي.

سعر طراز بي إم دبليو B

سينطلق طراز بي إم دبليو B في الأسواق العالمية الشهر المقبل بسعر يصل إلى حوالي 21.495 ألف دولار أمريكي.

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