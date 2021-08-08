«تويوتا» تطور سيارات الديزل الهجينة

لا تزال الصانعة اليابانية «تويوتا» تسير بخطى مثقلة وبطيئة باتجاه مجال السيارات الكهربائية وتواصل العمل على محركات الاحتراق، ويأتي تقرير جديد يفيد بأن الشركة ستطور سيارات ديزل هجينة.

ووفق التقرير فإن «تويوتا» بدأت في تطوير محرك ديزل، سيستمر حتى 2030 وبعدها، وسيلبي متطلبات ومعايير الانبعاثات الصارمة حول العالم.

من ناحية أخرى يقال إن المحرك سيضيف تقنيات هجينة وهو ما لا نشاهده غالبًا مع محركات الديزل وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



نعلم أن عديد الشركات قامت بإلغاء مشاريع محركات الديزل المماثلة، في الوقت الحالي لا تكاد تجد سيارات من هذا النوع سوى تحت شعارات «بي إم دبليو»، «مرسيدس»، «أودي» أو «بورش». ومع ذلك تمتلك «تويوتا» كل ما يلزمها للنجاح.