توقعيّة جديدة لـ «بي إم دبليو X1»

(أرشيفية: الإنترنت)

تواصل الصانعة الألمانية بي إم دبليو اختبار الجيل الجديد كليًا لسيارتهاX1 في ألمانيا، وظهرت مؤخرًا في صور تجسسية أظهرت ملامحها.

أكثر ما يشد الانتباه في السيارة هو الشبك الأمامي الذي حافظ على حجمه العام بدون زيادات بارزة، كما رأينا مع بعض موديلات بي إم دبليو الأخرى وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



فيما ظهر تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية الأخيرة، ومن الواضح أن بي إم دبليو فضلت التحديثات التطورية الهادئة للكروس أوفر الصغيرة.



وستنطلق بي إم دبيلو X1 بعدد واسع من محركات البنزين والديزل والهايبرد والكهرباء، مع دفع أمامي قياسي ودفع كلي اختياري، ومن المتوقع تدشين الجيل الجديد قبل نهاية العام الجاري كموديل 2022.