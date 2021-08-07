موعد طرح كهربائية «جيب»

أفصحت مجموعة ستيلانتس مالكة لضيب عن خطط لطرح أول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة في النصف الأول من 2023، ضمن خطة أوسع لطرح 21 سيارة كهربائية وهجينة من جميع علاماتها على مدار العامين المقبلين.

ولم يوضح أي سيارة جيب ستحصل على المحرك الكهربائي الصافي لأول مرة، مع العلم أن جيب كشفت مؤخرًا عن سيارة اختبارية كهربائية مبنية على رانجلر، وهي إشارة للتركيز على رانجلر أولًا في الخطط الكهربائية للعلامة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

جيب التي تطرح رانجلر هجينة بالقابس بالفعل في عدة أسوق عالمية بالإضافة فئات أخرى هجينة بالقابس لموديلات رينيجيد وكومباس، كما تقدم موديل «كوماندر» الهجين بالقابس في الصين.

وتحدثت تقارير عن تجهيز جيب لطرح جراند شيروكي هجينة بالقابس لاحقًا هذا العام، وتهدف جيب لأن تمثل السيارات الهجينة والكهربائية 70% من مجمل مبيعاتها بحلول 2025.